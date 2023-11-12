إنريكي ينتقد مبابي رغم تسجيله “هاتريك” أمام ريمس

انتقد مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي (53 عامًا)، لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، رغم تسجيله هاتريك في فوز فريقه (3-0)، السبت، على ريمس، لحساب المرحلة الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم (2023-2024).

وقال إنريكي عقب اللقاء: “لست سعيدًا للغاية بكيليان مبابي اليوم.. لا يوجد ما أقوله بشأن الهاتريك بالطبع، لكن يمكنه مساعدة الفريق بشكل أكبر، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويمكنه تقديم المزيد معنا، نريد منه المزيد”.

وأضاف مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق: “أعتقد أن مبابي لديه هامش للتحسّن والتطوّر، ويمكنه الارتقاء بمستواه إلى مرحلة أعلى، هذا هو هدفنا حاليًّا مع اللاعب.. وليس مجرد إشراكه في كل مباراة فحسب”.

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