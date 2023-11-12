طقس الأحد..أجواء باردة مع تشكل كتل ضبابية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية وذلك خلال الليل والصباح، في حين ستبقى درجات الحرارة عالية إلى حد ما بمنطقة سوس وجنوب البلاد.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى وكذا بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية خاصة عند الصباح، مع هبوب زوابع رملية خفيفة بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 11 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و 19 درجة بكل من السواحل وأقصى الجنوب-الشرقي وأيضا بوسط وجنوب البلاد. وستكون ما بين 07 و 13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا طفيفا أو ستبقى دون تغيير يذكر.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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