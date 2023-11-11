عزيز بدراوي ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا

2023-11-11 / 23:25
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ع محياوي – هبة ريس

عاش رحاب مركز الدراسات للدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس اليوم السبت 11 نونبر2023، عرسا أكاديميا بامتياز، حيث نظمت جلسة مناقشة شهادة الدكتوراه الوطنية في مجال البيئة التي أنجزها الباحث عزيز بدراوي الرئيس المدير العام لشركة أوزون بالمغرب و افريقيا تحت عنوان: تدبير المطارح بافريقية ، مقاربة مقارناتية ، بين المغرب ، مالي، و ساحل العاج”.

في البداية٬ قام الباحث عزيز البدراوي بتقديم تقرير مركز للعناصر الأساسية للبحث الذي أنجزه، بعد ذلك قام السادة الأساتذة بمناقشة مختلف فصول الأطروحة بصفة مستفيضة٬ مركزين على أهمية الموضوع، الذي يحتويه البحث، ومن جهة أخرى لكون الباحث له دراية في المجال .

بعد جلسة المداولة تم الإعلان عن منح الباحث عزيز البدراوي شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً مع تهاني اللجنة.

و حضر هذه المناقشة أسرة الباحث وأفراد من عائلته، إضافة إلى شخصيات علمية وفنية وثقافية.

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