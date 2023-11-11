واشنطن تعلن سقوط طائرة عسكرية أمريكية شرقي المتوسط

2023-11-11 / 22:31
1
هبة بريس - وكالات

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، مساء اليوم السبت، سقوط طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية شرقي المتوسط أمس الجمعة.

وأكدت على أنه لا توجد مؤشرات على أن سقوط الطائرة العسكرية الأمريكية ناجم عن عمل عدائي، ولم تذكر في بيانها أية معلومات حول نوع الطائرة وإذا كانت مأهولة أم مسيرة.

وكان المتحدث باسم جماعة “أنصار الله” الحوثيين، أعلن الأربعاء الماضي، إسقاط طائرة أمريكية في المياه الإقليمية اليمنية كانت تقوم بعمليات تجسس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “غارة إسرائيلية” دمرت قسم القلب بمستشفى الشفاء

“غارة إسرائيلية” دمرت قسم القلب بمستشفى الشفاء

2023-11-12 / 12:28
Photo of سقوط “عدد كبير” من الشهداء والجرحى في قصف على مقر للأمم المتحدة

سقوط “عدد كبير” من الشهداء والجرحى في قصف على…

2023-11-12 / 11:58
Photo of طبيب فلسطيني ينعى نفسه على “فيسبوك” بكلمات “قوية ” ( صورة )

طبيب فلسطيني ينعى نفسه على “فيسبوك” بكلمات “قوية ”…

2023-11-12 / 11:04
Photo of الإمساك بأسد هرب من السيرك في مدينة إيطالية ( صورة )

الإمساك بأسد هرب من السيرك في مدينة إيطالية (…

2023-11-12 / 10:28
Photo of “بن غفير” يدعو لتصفية كل مَن يدعم حماس

“بن غفير” يدعو لتصفية كل مَن يدعم حماس

2023-11-12 / 10:18
Photo of فنزويلا تدين “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية في غزة

فنزويلا تدين “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية في غزة

2023-11-12 / 09:33
Photo of مظاهرات حاشدة مندّدة بالحرب على غزة تعم عواصم أوروبية

مظاهرات حاشدة مندّدة بالحرب على غزة تعم عواصم أوروبية

2023-11-12 / 09:18
Photo of وفاة أزيد من 400 شخص بسبب حمى الضنك في بوركينا فاسو

وفاة أزيد من 400 شخص بسبب حمى الضنك في…

2023-11-11 / 22:00
Photo of مظاهرة حاشدة بلندن دعما لغزة

مظاهرة حاشدة بلندن دعما لغزة

2023-11-11 / 20:50
Photo of إيطاليا..ترحيل مهاجر مغربي قام بتحطيم محتويات كنيسة

إيطاليا..ترحيل مهاجر مغربي قام بتحطيم محتويات كنيسة

2023-11-11 / 20:30

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق