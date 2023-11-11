وفاة أزيد من 400 شخص بسبب حمى الضنك في بوركينا فاسو

2023-11-11 / 22:00
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هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الصحة البوركينابية إن 421 شخصا توفوا بسبب حمى الضنك في البلاد منذ بداية السنة وإلى غاية 5 نونبر الجاري.

وحسب مذكرة صادرة عن وزارة الصحة فإنه تم في الفترة من فاتح يناير إلى خامس نونبر 2023، تسجيل 95 ألف و785 حالة مشتبه في إصابتها (بحمى الضنك) من بينها 42 ألف و516 حالة محتملة.

وأوضح المصدر ذاته أن واغادوغو (وسط البلاد) وبوبو ديولاسو (غرب) تشكل البؤر الرئيسية لحالات الإصابة بحمى الضنك.

وتعد حمى الضنك عدوى فيروسية تنتقل من البعوض إلى البشر، وهي أكثر شيوعا في المناطق ذات المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي، ومن بين أعراضها الارتفاع الحاد للحرارة والصداع والنزيف.

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن حوالي نصف سكان العالم معرضون اليوم لخطر الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى أنه سيتم توفير لقاح ثان ضد حمى الضنك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة. لكن في الوقت الحالي لا يوجد علاج لهذا المرض.

وتسببت حمى الضنك سنة 2021 في وفاة 619 ألف شخص حول العالم.

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