التنسيق الوطني لقطاع التعليم يخوض إضرابا وطنيا جديدا الأسبوع المقبل

2023-11-11 / 21:18
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هبة بريس - الرباط

أعلن التنسيق الموحد لهيئة التدريس وأطر الدعم في اخبار مقتضب عن خوض الشغيلة التعليمية، الأسبوع المقبل، احتجاجات ضد النظام الأساسي الجديد الذي فرضته وزارة التربية الوطنية.

وأعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن الدخول في إضراب وطني جديد أيام 13 و14 و15 و16 من شهر نونبر الجاري، في إطار احتجاجاتها المستمرة، ضد النظام الأساسي الجديد.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أعلن أن الوزارة مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار، وتوضيح أي لُبس في النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي خرج بسببه الاساتذة الى الشوارع للاحتجاج .

وأشار بنموسى خلال مناقشات الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، يوم الجمعة 10 نونبر 2023، الى أن هذه الاضرابات كشفت عن مغالطات وسوء فهم للنظام الاساسي من قبل المضربين الذين اطلعوا على مضامينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسب تعبيره .

وأضاف بنموسى ، أن وزارته ترفض “التأجيج” مضيفا أنه “لم يمس بأي مكسب حققه الأساتذة”، وأن الأزمة التي يعرفها القطاع “هي نتيجة تراكمات”، نافيا أن يكون يوما قد مسّ بكرامة الأستاذ أو قلّل من قيمته، إذ أكد أن “الأستاذ من الفاعلين الأساسيين في الإصلاح”.

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‫26 تعليقات

  1. احترم الاستاد الدي علمك كتابة هده الكلمات. تعلم أن تحترم. اشك انك من الدباب الإلكتروني

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  2. الوزير بنموسى هل هناك بتواطؤ بينك و بين مدير الأكاديمية اضرضور في صفقات عمال الحراسة و النطافة في المؤسسات التعليمية الا تعرف المخابرات المغربية ان نفس الشخص هو صاحب شركة الحراسة و النظافة و مؤخرا أنشأ شركة أخرى و مررت له صفقة النظافة الخاصة بالابتدائيات و الكارثة ان جميع العمال مهضومون في حقوقهم و تحت التهديد بالطرد لمن طالب بحقوقه و يقولون لهم ان مدير الأكاديمية من حدد مبلغ 2000 درهم للحراسة و 1000 درهم لنظافة هدا يقع في البلاد في عهد محمد السادس

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  4. الى سعادة الوزير المحترم الا ترى ان ابناء الشعب هم من يدفع ثمن تعنتك كبريائك المزيف الا يهمك امر الامة فالامة هي أبناء هذا الشعب وليس شرذمة من الوزراء واكلي اموال الشعب بالباطل حسبنا الله ونعم الوكيل

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  5. بصفتي أب لتلميذ متضرر من هذه الإضرابات المتتالية كل أسبوع أحمل كامل المسؤولية للحكومة لأنها لم تنصف الأستاذ
    والسلام

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