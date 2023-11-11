التنسيق الوطني لقطاع التعليم يخوض إضرابا وطنيا جديدا الأسبوع المقبل
أعلن التنسيق الموحد لهيئة التدريس وأطر الدعم في اخبار مقتضب عن خوض الشغيلة التعليمية، الأسبوع المقبل، احتجاجات ضد النظام الأساسي الجديد الذي فرضته وزارة التربية الوطنية.
وأعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن الدخول في إضراب وطني جديد أيام 13 و14 و15 و16 من شهر نونبر الجاري، في إطار احتجاجاتها المستمرة، ضد النظام الأساسي الجديد.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أعلن أن الوزارة مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار، وتوضيح أي لُبس في النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي خرج بسببه الاساتذة الى الشوارع للاحتجاج .
وأشار بنموسى خلال مناقشات الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، يوم الجمعة 10 نونبر 2023، الى أن هذه الاضرابات كشفت عن مغالطات وسوء فهم للنظام الاساسي من قبل المضربين الذين اطلعوا على مضامينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسب تعبيره .
وأضاف بنموسى ، أن وزارته ترفض “التأجيج” مضيفا أنه “لم يمس بأي مكسب حققه الأساتذة”، وأن الأزمة التي يعرفها القطاع “هي نتيجة تراكمات”، نافيا أن يكون يوما قد مسّ بكرامة الأستاذ أو قلّل من قيمته، إذ أكد أن “الأستاذ من الفاعلين الأساسيين في الإصلاح”.
6 تعليقات
ان الأوان الزج بكم في السجون يا خونة دمرته مستقبل البلاد لا كفاءة لا أخلاق ستعاقبون على اعمالكم الذنيءة
المطلوب سحب الامتيازات للاطر الادارية مهما كانت درجتها ومهماتها (المدير مدير الأكاديمية المدير الاقليمي المدير المركزي مدير المصالح يعني كل من يستفيذ من الريع نعم الريع الوظيفي) الزيادة في الأجور يجب ان تخصص تحديدا لاطر التدريس المعلم الاستاذ فقط يعني الأجر لمن يشتغل في الميدان لا المكتب فمن اراد المال عليه ان يتعب مت اجله ويؤدي وظيفته ومهمته المطلوب أحداث تحفيز للبادبة المطلوب تجريد الكبار من السيارات والبريمات والفيلات الاهتمام يجب ان يكون للمعلم للأستاذ ومن اراد المكتب المكيف فعليه ان يتنازل هذا هو المنطق غير مقبول ان يستفيد من هو بعيد عن ضجيج التلاميذ ومن هو في الميدان منسي القانون صاغه وليدات فرنسا نريد قانون اساسي من صياغة اولاد الشعب
سوء فهم هي الأساتذة أميين. هذ بنموسى والله الى احسن حاجة اديرها اسد غار فمو.
واش الأساتذة يحتاجون لمن يشرح لهم سي الوزير راه كتهضر مع المثقفين فالبلاد ماشي اميين.
اظن ان من يدع للاضراب يريد تدمير المدرسة العمومية ورمي التلميذ للشارع لهذا كأب لتلميذة ارجو من الحكومة التدخل لضرب كل من تخول له نفسه المساس بحق ابناءنا في التعلم لان وزير التربية قال الحوار مفتوح اذن ماذا تريدون الفوضى في البلاد هذا خط احمر للمس بابناء الشعب (التلاميذ والتلميذات)
لعب دراري هاد شي الإضراب لايجب ان يكون بهذه الطريقة الانتحارية ويجب محاسبة كل مدرس أضر بابناءنا فلداة اكبادنا
بنموسى ارحل انت غير مرغوب فيك على راس الوزارة وللاشارة ان لست استاد ان مواطن عادي ولكن اكتب هدا التعليق الدي يدل على تضامن المغاربة مع الاستاد والمدرسة العمومية التي تريدون تدميرها نحن لم نطلب منكم الاقتراض من البنك الدولي بنموسى ارحل جزاك الله خيرا ان كان لك مبدأ وقيم