مظاهرة حاشدة بلندن دعما لغزة

2023-11-11 / 20:50
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هبة بريس - وكالات

احتشد مئات آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في لندن، السبت، عقب صدامات بين محتجين من اليمين المتطرف والشرطة التي شنت عملية كبيرة لتجنب الاشتباكات بين الجماعتين المتنافستين.

واجتذبت أيضا المسيرة المؤيدة للفلسطينيين، والتي شارك فيها أكثر من 300 ألف شخص، محتجين مناهضين من جماعات يمينية إلى العاصمة في اليوم الذي تحيي فيه بريطانيا ذكرى قدامى المحاربين.

وقالت شرطة العاصمة لندن في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إنها تصدت لاعتداء من محتجين مناهضين كانوا في المدينة “بأعداد كبيرة”، وأضافت أنها لن تسمح لهم بمواجهة المسيرة المؤيدة للفلسطينيين.

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تعليق واحد

  1. ماجرى لنتياهو شبيه لما جرى لصدام عندما أراد غزو الكويت.فلقد شجعو إسرائيل في البداية على الدفاع على أمنها القومي ولديها كل الحق أن تقوم بحرق غزة ولكن بعدما غرقت في مستنقع الدم قاموا باستنكار مايجري ووصفوا إسرائيل بالدولة المارقة.

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