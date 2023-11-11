مصطفى أوشريف يوجه رسالة لعادل رمزي قبل نهائي الدوري الأفريقي

مصطفى أوشريف يوجه رسالة لعادل رمزي قبل نهائي الدوري الأفريقي

2023-11-11 / 20:36
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وجه الإطار الوطني مصطفى أوشريف رسالة لمواطنه وزميله عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، غدا الأحد، ضمن إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وكتب أوشريف في حسابه على إنستغرام: “بمناسبة نهائي الدوري الأفريقي، أتمنى التوفيق لزميلنا مدرب الوداد عادل رمزي، سفير الأطر الوطنية في هذا النهائي”.

وأضاف: “وبالتوفيق للوداد الرياضي الذي يمثل بلادنا في هذا النهائي التاريخي”.

تجدر الإشارة إلى أن مصطفى أوشريف سبق له أن تولى تدريب فريق حسنية أكادير وقاده لبلوغ نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، علما أنه توج كلاعب مع الفريق السوسي بلقب البطولة في مناسبتين.

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