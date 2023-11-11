بنعبد الله : “فشل اليسار في توحيد مكوناته فسح المجال لقوى سياسية بديلة”

هبة بريس - الرباط

قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن فشل اليسار في توحيد مكوناته، سَمَح بظهور قوى سياسية بديلة عن اليسار، والتي كان لها تأثير واضح على المسار السياسي العام للمغرب بحسب تعبيره .

ودعا بنعبد الله في كلمة له خلال الجامعة السنوية التي نظمها حزبه اليوم السبت بالرباط، مكونات اليسار الى تشكيل ما أسماه بحركة مُواطنة واسعة تسعى إلى التغلب على الانفصام الموجود بين الشارع والأحزاب السياسية.

وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، إن “اليسار عبر عقود من الزمن كان من أبرز دعاة الاستقلال الوطني والدولة الاجتماعية والتنوع الثقافي وغيرها من القيم التي صارت متداولة في الحقل السياسي المَغربي، بغض النظر عن تطبيقها من عدمه على أرض الواقع”.

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