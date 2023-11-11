الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود أمس بغزة
هبة بريس - وكالات
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل 5 من جنوده خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في اليوم السادس والثلاثين من الحرب على القطاع المحاصر والفقير.
وذكرت صحيفة “هآرتس” على موقعها الإلكتروني أن الجيش كشف أسماء 5 جنود قتلوا في قطاع غزة وأعمارهم ومناطق سكناهم.
وبدوره، ذكر موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي الواسع الانتشار أن الجنود قتلوا خلال معارك وقعت أمس في شمال قطاع غزة.
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8 تعليقات
وما لنا لا نقاتلكم ومواتكم في النار وموتانا في الجنة
لا حول ولاقوة الابالله
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم دمر الصهاينة الغاصبين
اللهم انصر اخوننا في فلسطين
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين
كنت من الذين كانوا يؤمنون بالسلام مع الاسرائليين.مع الاسف تبين لي ان حلمي لن يتحقق يوما. بالفعل, اوصانا الله بان اليهود خدعوه وكيف لا يخدعون بني آدم.اليوم, مع الاسف وصلت حتى عرفت ان هيتلر كان على صواب وكم تمنيت ان يتمم عمله ويخلص الارض منهم.