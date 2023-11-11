غناء فنانة موريتانية للمسيرة الخضراء يشعل غضب “مرتزقة البوليساريو”

2023-11-11 / 19:15
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هبة بريس - الرباط

أشعل غناء الفنانة الموريتانية وردة منت همد فال، للصحراء المغربية في ذكرى المسيرة الخضراء ، غضب جبهة البوليساريو والموالون لها ، حيث شنوا حملة شرسة ضد المغنية الموريتانية بمواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت وسائل اعلام موريتانية ان منت همدال كانت قد قدمت أغنية باللهجة الحسانية عن المسيرة الخضراء خلال فعاليات مهرجان المسيرة الخضراء في نسخته الثانية بمنطقة المحبس الحدودية، بحضور وزير الثقافة والشباب التواصل، المهدي بنسعيد، وعدد من المسؤولين الترابيين والشخصيات المدنية والعسكرية الى جانب أعيان قبائل الصحراء بالمنطقة .

ودافع نشطاء موريتانيين، عن الفنانة وردة داعين أبواق البوليساريو الى لجم السنتها، في وقت تتعالى فيه الاصوات الى تصنيف الجبهة الانفصالية كمنظمة ارهابية عقب الهجمات الهمجية التي تبنتها مؤخرا على مدينة السمارة .

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تعليق واحد

  1. سخونية الرأس هذي.
    كيف لحفنة من المتسكعين في الرمال كالثعالب التدخل في قناعات شعب حر مثل شعب موريطانيا الذي لا ينسى التاريخ الطويل المشترك مع إخوانه المغاربة إلى تمبوكتو.
    يجب القطع بيد من حديد مع مثل هذه الجرأة الزائدة.

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