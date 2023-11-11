أبو عبيدة: دمرنا عشرات الدبابات الاسرائيلية واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع
هبة بريس - وكالات
قال أبو عبيدة الناطق باسم القسام إن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.
وقال إنه تم تدمير 160 آلية كليا أو جزئيا منها أكثر من 24 آلية في اليوم الماضي.
زقال المتحدث باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة، إن المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في غزة، وأنه تم تفجير آليات تابعة للجيش الإسرائيلي بجميع محاور ونقاط تقدمه بالقطاع.
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المجموع 1 آراء
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13 تعليقات
اللهم انصرهم على الصهاينة النجسين
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اللهم انصرهم يارب
اللهم انصرهم يارب
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة
كتائب القسام منظمون ومتوكلون على الحي الذي لا يموت
اللهم تبث أقدامهم وانصرهم على أعداء ديننا الحنيف
اللهما أنصرهم يارب العالمين
يارب انصرهم على عدوهم وعدونا
اللهم انصر المجاهدين في غزة
أللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدر أللهم عليك. باعداءهم اللهم دمر آليات الأعداء وشتت شملهم
اللهم كن لهم وليا ونصيرا