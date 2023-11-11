أبو عبيدة: دمرنا عشرات الدبابات الاسرائيلية واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع

2023-11-11 / 18:50
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هبة بريس - وكالات

قال أبو عبيدة الناطق باسم القسام إن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

وقال إنه تم تدمير 160 آلية كليا أو جزئيا منها أكثر من 24 آلية في اليوم الماضي.

زقال المتحدث باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة، إن المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في غزة، وأنه تم تفجير آليات تابعة للجيش الإسرائيلي بجميع محاور ونقاط تقدمه بالقطاع.

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