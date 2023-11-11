مسيرة حاشدة بسبتة المحتلة تضامنا مع فلسطين
هبة بريس - طنجة
نظم المئات من ساكنة مدينة سبتة المحتلة، مسيرة حاشدة أمس الجمعة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .
وجاب المحتجون شوارع سبتة المحتلة، حيث رفعوا الاعلام الفلسطينية وشعارات تؤكد دعم ساكنة سبتة للقضية الفلسطينية وتنديدهم بالاعتداءات الإسرئيلية المتكررة.
وجابت المسيرة أهم الشوارع الرئيسية وصولا إلى مركز المدينة، وقد قادها المئات من مسلمي سبتة إضافة إلى العديد من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية من الإسبان.
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6 تعليقات
اللهم انصر الاسلام والمسلمين يآرب العالمين..
الحمد لله على هذا التضامن الدولي مع فلسطين الشقيقة..
العدو الصهيوني دمر غزة بأكملها ..
يجب وقف إطلاق النار.العدوان لم يترك ولو طفل صغير في غزة ..
حسبي الله ونعم الوكيل.اللهم انصر اخواننا في فلسطين..
هذا التنديد كافي لوقف اسرائيل عدوانها على فلسطين..