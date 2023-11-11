مسيرة حاشدة بسبتة المحتلة تضامنا مع فلسطين

2023-11-11 / 18:31
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هبة بريس - طنجة

نظم المئات من ساكنة مدينة سبتة المحتلة، مسيرة حاشدة أمس الجمعة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .

وجاب المحتجون شوارع سبتة المحتلة، حيث رفعوا الاعلام الفلسطينية وشعارات تؤكد دعم ساكنة سبتة للقضية الفلسطينية وتنديدهم بالاعتداءات الإسرئيلية المتكررة.

وجابت المسيرة أهم الشوارع الرئيسية وصولا إلى مركز المدينة، وقد قادها المئات من مسلمي سبتة إضافة إلى العديد من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية من الإسبان.

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