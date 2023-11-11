وفاة لاعب غاني بعد سقوطه على أرض الملعب في الدوري الألباني

توفي المهاجم الغاني رافاييل دوامينا، لاعب نادي إجناتيا الألباني، عن عمر يناهز 28 عاماً، السبت، خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد نادي بارتيزاني التي تندرج ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الألباني لكرة القدم.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن الصحافي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي ماريزيو، السبت، أن اللاعب دوامينا تعرض لأزمة حادة وسقط على الأرض مغشياً عليه في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ونقله المسعفون على جناح السرعة إلى أحد المستشفيات القريبة، ولكن محاولات إنقاذه فشلت تماماً.

وأضاف المصدر نفسه أن رافاييل دوامينا تعرض للأزمة الثالثة خلال مسيرته، إذ سبق أن كانت الأخطر عندما تعرض لأزمة حادة في عام 2021، بعد سقوطه على أرض الملعب خلال مشاركته في مباراة كأس النمسا، وذلك عندما كان يرتدي قميص نادي بلاو فايس لينز النمساوي.

وبدأ رافاييل دوامينا مسيرته الكروية بانضمامه إلى نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي في عام 2013-2014، ثم انضم إلى نادي ليفرينغ الناشط في دوري الدرجة الثانية النمساوي، ومن ثم واصل مسيرته مع نادي زيورخ السويسري، قبل انتقاله إلى الدوري الإسباني ولعب لفريقي ليفانتي وريال سرقسطة.

وفي الموسمين الأخيرين، لعب دوامينا لنادي إجناتيا الألباني، وسجل معه 24 هدفاً، بما في ذلك 3 أهداف في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، وساهم بـ10 تمريرات حاسمة من خلال مشاركته في أقل من 40 مباراة مع الفريق.

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