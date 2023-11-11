العرائش ..اعتقال ثلاثيني عرض رجلا مسنا لاعـتـداء بالسـلاح الأبيض

2023-11-11 / 18:10
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هبة بريس -

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، زوال اليوم السبت 11 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والسكر العلني البين.

وكانت مصالح ولاية أمن تطوان قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة، يظهر فيه شخص يعرض رجلا مسنا لاعتداء جسدي بالشارع العام بمدينة العرائش.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية الضحية والذي تبين أنه يعيش في حالة تشرد ولم يسجل وقتها شكاية في شأن هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه زوال اليوم السبت وهو في حالة سكر متقدمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫5 تعليقات

  5. ﺷﺮﻳﻂ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻨﺸﻮﺭ
    ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
    ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ حفظ الأمن أكبر بكثير من ظهور شريط أو غيره لو كانت هناك دوريات متلاحقة للامن في الشارع اكيد ستقل الجرائم تماما مثل حملة الدراجات النارية التي ما إن تمر حتى ترجع الفوضى لسابق عهدها أنعمتم مساء

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