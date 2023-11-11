الجزائر.. تبون يعين مدير ديوانه في منصب رئيس الوزراء

2023-11-11 / 16:55
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هبة بريس - وكالات

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، نذير العرباوي، وزيرا أول (رئيسا للوزراء)، خلفا لأيمن بن عبد الرحمان الذي أُنهيت مهامه.

كذلك عين الرئيس الجزائري، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقيات والتأهيلات، بوعلام بوعلام، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة.

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‫17 تعليقات

  6. كلما صدر قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربيه ويكون في صالح المغربيه يقوم تبون اعزكم الله بإقالة وزير الخارجية أو رئيس الوزراء مسألة مسلم بها .

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  15. العصابة الحاكمة لجارة السوء تتصرف كأنها داخل تكنة عسكرية،تعيين وزير أول دون اللجوء إلى إنتحابات وحل للحكومة حسب مزاج الحاكم الحقيقي خانز الريحة .أين الديموقراطية في بلد تحكمه عصابة من العجزة .

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  17. لازال تبون لم يكمل ولايته غير عدة وزراء والباقي أصعب على الشعب الجزائري المغلوب على أمره

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