الجزائر.. تبون يعين مدير ديوانه في منصب رئيس الوزراء

هبة بريس - وكالات

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، نذير العرباوي، وزيرا أول (رئيسا للوزراء)، خلفا لأيمن بن عبد الرحمان الذي أُنهيت مهامه.

كذلك عين الرئيس الجزائري، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقيات والتأهيلات، بوعلام بوعلام، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة.

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