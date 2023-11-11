الجزائر.. تبون يعين مدير ديوانه في منصب رئيس الوزراء
هبة بريس - وكالات
عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، نذير العرباوي، وزيرا أول (رئيسا للوزراء)، خلفا لأيمن بن عبد الرحمان الذي أُنهيت مهامه.
كذلك عين الرئيس الجزائري، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقيات والتأهيلات، بوعلام بوعلام، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة.
ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
10
0
15 تعليقات
تبارك الله على سي عبد المجيد تبون
وحنا مالنا
في ماذا سيهم هذا الخبر المغاربة
اللهم اهدنا طريق الصحيح
القضية الفلسطينية متابعهة انا شخصيا ههه
كلما صدر قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربيه ويكون في صالح المغربيه يقوم تبون اعزكم الله بإقالة وزير الخارجية أو رئيس الوزراء مسألة مسلم بها .
نظام يتخبط في الفساد وقتل شعبه ..
عبدالمجيد تبون فقط يتلقى أوامر الكابرانات ..
تعيين وزير أول بدون إنتخابات..
للأسف الجزائر ليست لها مبادئ بل العشوائية..
كان الله في عون الشعب الجزائري الذي يعيش الرعب مع الكابرانات..
انتهاء ولاية رئيس الوزراء.وتغيره بأخر حتى يسير في منهجهم ..
Hdar ela Akhnoch
لا يهمني
العصابة الحاكمة لجارة السوء تتصرف كأنها داخل تكنة عسكرية،تعيين وزير أول دون اللجوء إلى إنتحابات وحل للحكومة حسب مزاج الحاكم الحقيقي خانز الريحة .أين الديموقراطية في بلد تحكمه عصابة من العجزة .