الإشاعة تقتل الفنان عبد الرحمان البرادي
نجلاء مزيان - هبة بريس
تداول العديد من النشطاء خبر يفيد وفاة الفنان المغربي عبد الرحمان البرادي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية.
ونفى مصدر لجريدة هبة بريس الأخبار الرائجة حول وفاة الفنان المغربي، مؤكدا أن البرادي حي يرزق،بل لازال يرقد في قسم العناية المركزة بإحدى مصحات البيضاء.
وطالب المتحدث ذاته، الجمهور المغربي بالدعاء له لتخطي أزمته الصحية، والعودة لأبنائه و محبيه، مشيرا أن حالته لازالت جد حرجة.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6
0
6 تعليقات
حفظ الله عبدالرحمان البرادي . ونسأل الله تعالى أن لا يرينا فيه بأسا..
الضلم ظلمات يوم القيامة .اللهم احفظه..
الممثل القدير السيد عبدالرحمان البرادي فنان كبير أعطى الكثير للساحة الفنية..
الاشاعات أحيانا تكون سببا في دمار نفسية الانسان..
الناس هادشي لي حاضين الموت او الإفلاس…
اللهم احفظه بحفظك التام يارب العالمين..