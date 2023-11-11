الإشاعة تقتل الفنان عبد الرحمان البرادي

نجلاء مزيان - هبة بريس

تداول العديد من النشطاء خبر يفيد وفاة الفنان المغربي عبد الرحمان البرادي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية.

ونفى مصدر لجريدة هبة بريس الأخبار الرائجة حول وفاة الفنان المغربي، مؤكدا أن البرادي حي يرزق،بل لازال يرقد في قسم العناية المركزة بإحدى مصحات البيضاء.

وطالب المتحدث ذاته، الجمهور المغربي بالدعاء له لتخطي أزمته الصحية، والعودة لأبنائه و محبيه، مشيرا أن حالته لازالت جد حرجة.

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