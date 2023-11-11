الوداد الرياضي يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة صن داونز

تلقى الوداد الرياضي أنباء سارة قبل مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، المقررة غدا الأحد، لحساب إياب نهائي الدوري الأفريقي.

يأتي ذلك بعدما تأكدت جاهزية الثنائي منتصر لحتيمي والشرقي البحري للمشاركة في موقعة الإياب، بعد تعافيهما من الإصابة، حيث بات بإمكان المدرب عادل رمزي الإعتماد عليهما في المباراة.

تجدر الإشارة إلى أن الوداد الرياضي سيحل ضيفا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي غدا الأحد بداية من الثانية بعد الزوال بملعب “لوفتوس فيرسفيلد” ببريتوريا، علما أن الفريق المغربي فاز ذهابا بهدفين لواحد.

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