أردوغان: قطاع غزة يشبه “جهنم” ويجب محاسبة إسرائيل

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن “إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء”.

وقال أردوغان، خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، في الرياض، إن “73 في المئة من الذين فقدوا أرواحهم في غزة والضفة هم من النساء والأطفال”، مؤكدا أن “حالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها”.

وأضاف أن “الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي”، متابعا: “رأينا أمهات يحضنّ أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام”.

وأكد أن “من يسكت على الظلم شريك فيه على قدر المساواة، وأن الولايات المتحدة والغرب يدّعيان حقوق الإنسان لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل، ولم يدعوَا حتى لوقف إطلاق النار”، مشددًا على ضرورة أن تستمر المساعدات الإنسانية دون توقف وأن يتم إيصال الوقود إلى المستشفيات.

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