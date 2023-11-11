الركراكي يطالب بتغيير موعد السفر إلى تنزانيا

طالب الناخب الوطني وليد الركراكي بتقديم السفر لتنزانيا، بعد انسحاب منتخب إريتريا من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لسنة 2026،

ويتطلع الناخب الوطني إلى السفر قبل 4 أيام من موعد المباراة المقررة، يوم 21 ونبر 2023. بغرض التأقلم مع الجو والرطوبة السائدة بمدينة الدار السلام، خصوصا وأن المباراة تكتسي أهمية كبيرة في مسار أسود الأطلس في التصفيات المونديالية.

وسيكتفي المنتخب المغربي بخوض مباراة واحدة فقط في التوقف الدولي القادم، نتيجة لانسحاب منتخب إريتريا من التصفيات، والتزام باقي المنتخبات بخوض مباريات التصفيات.

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