الزاكي يقترب من تدريب خصم المنتخب المغربي في تصفيات المونديال

اقترب الإطار الوطني بادو الزاكي من الإشراف على تدريب أحد خصوم المنتخب المغربي في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتلقى الزاكي عرضا لتدريب منتخب النيجر، الذي يتواجد في نفس مجموعة المنتخب الوطني المغربي ضمن تصفيات المونديال.

وبلغت المفاوضات بين إتحاد النيجر لكرة القدم والزاكي مراحل متقدمة، وبات الناخب الوطني الأسبق قريبا من تدريب هذا المنتخب.

تجدر الإشارة إلى أن الزاكي بادو سبق له أن تولى تدريب المنتخب المغربي في مناسبتين، وقاده لنهائي كأس أمم أفريقيا سنة 2004 بتونس.

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