الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء كافة مستشفيات غزة
طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بإخلاء كافة مستشفيات غزة “من أجل التعامل مع حماس”، مشيرا إلى أنه لا يزال عدة آلاف من الأشخاص في باحة مجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أن “يجب إجلاؤهم”.
وقال الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن 150 ألف شخص غادروا شمال غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
يأتي هذا فيما يضيق الجيش الإسرائيلي الحصار، منذ فجر اليوم السبت، على مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، الذي يتعرض لقصف عنيف ومكثف، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها إن رضيعا توفي بسبب تعرضه للبرد في الحضانة، بينما توفي 4 مرضى في قسم العناية المركزة، لانقطاع التيار الكهربائي في مجمع الشفاء.
وحسب شهود عيان، استهدفت الدبابات الإسرائيلية بالقذائف طاقما طبيا كان متوجها لتفقد القتلى والجرحى داخل ساحات المجمع، ومجموعة من النازحين حاولت مغادرته.
وأشارت “وفا” إلى توقف قسما العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع الشفاء، كما تعرض مبنى الجراحة في الطابق الخامس للقصف، ما أدى إلى اصابة العديد من الجرحى، ولا يوجد تواصل بين الأقسام، أو حتى التنقل داخله.
7 تعليقات
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم لاقوة إلا قوتك ولا عونا إلا عونك أنت ولي الدنيا والآخرة ارحم الشهداء واشف المرضى واهد يارب الصهاينة على عدم قتل المزيد من الأبرياء فإنك القادر على كل شيء ماذا فعل الأطفال والنساء أين هي المروءة ياصهاينة هل هي حرب على حماس أم حرب على الأبرياء الله دمر أعداء الدين يارب اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك
“اللهم إنّ الأرض أرضك والجند جندك والأمر أمرك وأنت القويّ العزيز فانصرهم نصرًا عزيزًا مؤزّرًا تشفي به صدور قوم مؤمنين” ..
اللهم نصرك الذي وعدت به إخوننا في غزة. الله كبر ولله الحمد ..
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين عاشت فلسطين حرة عربية ..
ثبتكم و نصركم الله يا رجال المقاومة رجال العزة و الكرامة و شرف الإسلام و المسلمين
الله ينصركم نصرا كبيرا قريبا بإذن الله العزيز الجبار ..
سدد الله خطاكم ورميكم نصر من الله وفتح قريب..
«وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى .» اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين..