هذه تطورات جريمة قت.ل حارس ليلي بمدينة مراكش

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودع الوكيل العام للملك لدى محكمة الجنايات بمراكش، يوم أمس الجمعة 10 نونبر الجاري ، السجن المدني ، موظف جماعي، متهم في جريمة قتل، راح ضحيتها حارس ليلي يشتغل بحي العنبر بمنطقة المسيرة الثانية بالمدينة الحمراء.

وحول تفاصيل هذه القضية، أن الموظف المشتبه فيه، كان قد قدم إلى المنطقة التي يشغل فيها صديقه، قبل أن يدخلا في نقاش حاد بسبب اختلاف حول ورقة قمار “التيرسي”، ليستل الجاني سلاحا أبيضا ويوجه به طعنة إلى صديقه الذي حاول مقاومة الإصابة وهرب من مكان الحادث، قبل أن يسقط صريعا يتخبط في دمائه ليخطفه الموت.

وكان المشتبه، قد فر من مكان الجريمة، قبل أن يعود، أول أمس الخميس، ليسلم نفسه إلى مصالح الأمن بالدائرة الأمنية 23 مراكش.

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