المغرب يشارك في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض

هبة بريس

انطلقت اليوم السبت بالرياض ، في المملكة العربية السعودية، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي ستبحث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ، والتحرك العربي الاسلامي إزاءه.

ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في هذه القمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك بحضور وفد مغربي رفيع يتكون بالخصوص من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتنعقد هذه القمة غير العادية عوضا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتين كان من المُقرر أن تُعقدا اليوم.

ويضم الوفد المغربي كذلك في أعمال القمة أحمد التازي، سفير صاحب الجلالة بجمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للمغرب لدى جامعة الدول العربية، ومصطفى المنصوري، سفير صاحب الجلالة بالمملكة العربية السعودية ومندوب المغرب لدى منظمة التعاون الإسلامي، وفؤاد أخريف، مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

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