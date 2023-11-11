المغرب يشارك في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض

2023-11-11 / 13:25
8
هبة بريس

انطلقت اليوم السبت بالرياض ، في المملكة العربية السعودية، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي ستبحث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ، والتحرك العربي الاسلامي إزاءه.

ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في هذه القمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك بحضور وفد مغربي رفيع يتكون بالخصوص من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتنعقد هذه القمة غير العادية عوضا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتين كان من المُقرر أن تُعقدا اليوم.

ويضم الوفد المغربي كذلك في أعمال القمة أحمد التازي، سفير صاحب الجلالة بجمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للمغرب لدى جامعة الدول العربية، ومصطفى المنصوري، سفير صاحب الجلالة بالمملكة العربية السعودية ومندوب المغرب لدى منظمة التعاون الإسلامي، وفؤاد أخريف، مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خاص لـ”هبة بريس”.. القمة العربية الإسلامية تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام

خاص لـ”هبة بريس”.. القمة العربية الإسلامية تدعو إلى عقد…

2023-11-11 / 15:11
Photo of “النواب” يعقد جلسات عمومية للدراسة والتصويت على قانون مالية 2024

“النواب” يعقد جلسات عمومية للدراسة والتصويت على قانون مالية…

2023-11-11 / 13:35
Photo of بالأغلبيـة.. لجنة المالية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2024

بالأغلبيـة.. لجنة المالية تصادق على الجزء الأول من مشروع…

2023-11-11 / 09:54
Photo of القمة السعودية الإفريقية تؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول

القمة السعودية الإفريقية تؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول

2023-11-10 / 17:45
Photo of المنظور التنموي للملك تجاه إفريقيا يجد صداه في “إعلان الرياض”

المنظور التنموي للملك تجاه إفريقيا يجد صداه في “إعلان…

2023-11-10 / 17:26
Photo of مالية 2024.. برلمانيون يطالبون بتقليص رسوم استيراد المنتجات الاستهلاكية

مالية 2024.. برلمانيون يطالبون بتقليص رسوم استيراد المنتجات الاستهلاكية

2023-11-10 / 16:59
Photo of بمشاركة المغرب.. بدء أعمال القمة الاقتصادية السعودية الإفريقية بالرياض

بمشاركة المغرب.. بدء أعمال القمة الاقتصادية السعودية الإفريقية بالرياض

2023-11-10 / 15:00
Photo of أندري أزولاي يمثل الملك في منتدى باريس للسلام

أندري أزولاي يمثل الملك في منتدى باريس للسلام

2023-11-10 / 14:30
Photo of أخنوش يحل بالرياض لتمثيل الملك في ثلاث اجتماعات على مستوى القمة

أخنوش يحل بالرياض لتمثيل الملك في ثلاث اجتماعات على…

2023-11-09 / 23:45
Photo of المغرب يجدد بباريس دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

المغرب يجدد بباريس دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار…

2023-11-09 / 19:09

‫8 تعليقات

  1. على هده القمةاصدارقرار
    يدين همجية اسراءيل في قطاع غزة ويضع حدا لحربها واحتلالهالفلسطين

    رد

  2. ينطبق عليهم جميعا, المثل العربي: اكلت يوم اكل الثور الابيض.
    اسلحة الحكام العرب والمسلمين موجهة فقط لقمع شعوبها. تبا لكم ايها البسطاء.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق