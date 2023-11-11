وهبي يكشف لائحة المنتخب المغربي U20 المشارك في دوري اتحاد شمال أفريقيا

يشارك المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في منافسات دوري اتحاد شمال أفريقيا الذي سينظم بتونس من 11 إلى 22 نونبر 2023.

لهذا الغرض استدعى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة محمد وهبي سبعة وعشرين لاعبا للمشركة في هذا الدوري، أبرزهم لاعب ريال مدريد الإسباني يوسف لخديم .

وفيما يلي قائمة المنتخب المغربي:

الأشهب عبد السلام – المكاوي أنس – لعلاوي رضى (الفتح الرياضي)/ المزياني فيصل (جينك البلجيكي)/ بو مسعودي إلياس (دين بوش الهولندي)/ بيار نعيم (بولونيا الإيطالي)/ ضحاك معاد – الصداق حسام – الزابيري ياسر (أكاديمية محمد السادس)/ المرابط سمير (ستراسبورغ الفرنسي)/ فتال رشيد (ديبورتيفو ألميريا الإسباني)/ كاليدي براهيم (ستاندار دو لييج البلجيكي)/ العيساوي طارق (تروا الفرنسي)/ لوريندون بلال (باريس سان جيرمان الفرنسي)/ خطير أحمد (واسلند بيفيرين البلجيكي)/ لخديم يوسف (ريال مدريد)/ معمر علي – تاجوارت أنس – الناير موتهى السبتاوي (أندرلخت البلجيكي)/ معمى عثمان (مونبلييه الفرنسي)/ مرسلي آدم (أوكسير الفرنسي)/ موتيق إلياس (حسنية أكادير)/ رفيق الأغيوي (أوتريخت الهولندي)/ صياح رشيد (إسبانيول برشلونة الإسباني)/ مصباحي عبد الحكيم (الجيش الملكي)/ صبار مروان (فينورد روتردام الهولندي).

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