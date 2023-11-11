بسبب غزة.. الداخلية البريطانية تلغي تأشيرة الإعلامي معتز مطر

2023-11-11 / 12:35
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هبة بريس - وكالات

ألغت وزارة الداخلية البريطانية تأشيرة الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، بسبب موقفه الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة، ووضعته على قائمة المراقبة.

وبحسب صحيفة “الدايلي تلغراف” اليمينية البريطانية، فإن مطر هو أول مواطن أجنبي تلغى تأشيرته منذ الإعلان عن خطط لـ”معاقبة المواطنين الأجانب؛ بسبب سلوكهم أو تعليقاتهم المعادية للسامية المزعومة” منذ العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة روبرت جينريك: “لا يمكن أن يكون هناك أي تسامح على الإطلاق مع زوار المملكة المتحدة، الذين يسيئون استخدام امتياز التأشيرة ويؤيدون الأعمال الإرهابية الشريرة”، على حد وصفه.

وهدد جينريك أن “لا شك في أننا سنستمر في إلغاء التأشيرات حيثما كان ذلك مطلوبا. لن نتسامح مع التطرف في شوارعنا”.

وبحسب الصحيفة المعروفة بدعمها لإسرائيل، فإن قرار الإلغاء جاء بزعم أن مطر، الذي لديه 4.22 مليون مشترك على “يوتيوب”، أجرى مقابلة مباشرة مع أحد مؤسسي كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية في التسعينيات.

وذكرت الصحيفة أن مطر زائر منتظم للمملكة المتحدة، وقد غادر البلاد، ولكن سيتم منعه من العودة من قبل قوة الحدود بعد وضعه على قائمة المراقبة.

وأشارت إلى أن مطر دعا إلى المشاركة الكثيفة في المظاهرة الداعمة لفلسطين والرافضة للعدوان على غزة في لندن اليوم السبت. وقد تعرضت هذه المظاهرة، كما المظاهرات الداعمة لفلسطين، لهجوم وشيطنة كبيرة من قبل أنصار إسرائيل، وفي مقدمهم وزيرة الداخلية البريطانية المثيرة للجدل سويلا بريفرمان.

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‫4 تعليقات

  1. في الوقت الذي تتخذ الدول العربية موقف المتفرج من أحداث الإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني على إخواننا الفلسطينيين الابرياء نرى الدول الغربية تساند الصهاينة بكل الوسائل ومحاصرة هذا الإعلامي نموذج من العداء و كأن الفلسطينيين دولة عظمى يجب التحالف ضدها بالوقوف بجانب الصهاينة قناة الأطفال والنساء..ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

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  2. كل منا سيسأل عن ما قدمه لأخوانه الفلسطسنين غدا أمام الله نحن لا نملك لهم سوى الدعاء الله ينصرهوم على أعدائهم ويححر المسجد الأقصى عاجلا غير آجل

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  3. الدولة المغرب في خبر كان فحتى العدوان الجزائري على إخوتي في السعدية والصحراء المغربية لم يكن رد يشفي القلب

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  4. نتمى من فرنسا الصديقة الغاء تأشيرة المرتزق الصحفي المغربي ابن مدينة كلميم راضي الليلي وترحيله للمغرب من اجل محاكمته محاكمة عادلة كما تفعل مع المنشقين الجزائريين.لانه يهاجم إسرائيل و التطبيع و يساند الإرهاب الإيراني والجزائري في شمال أفريقيا.

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