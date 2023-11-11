رسميا… استقالة جماعية لمكتب فريق في البطولة الاحترافية

أعلن المكتب المديري لحسنية أكادير، صباح اليوم السبت، استقالة جماعية من تسيير النادي، وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها بداية هذا الموسم.

وقال أمين ضور ، رئيس المكتب المديري للحسنية إن قرار الاستقالة الجماعية يأتي في ظل الأوضاع العصيبة التي يمر منها الفريق، مشيرا إلى أن مكتبه استحضر مصلحة النادي في قراره بالترجل من تسيير المكتب المديري.

تجدر الإشارة إلى أن جماهير حسنية أكادير كانت قد شنت حملة كبيرة ضد المكتب المديري الحالي الذي يرأسه أمين ضور من أجل الاستقالة، علما أن الفريق السوسي يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط.

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