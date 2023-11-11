الرياح تنوب على المغاربة في إنخفاض قياسي لفاكهة “الافوكادو”

2023-11-11 / 13:03
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

يقول المثل الشهير ” تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن” هكذا حال الفلاحين الكبار هذا الاسبوع، بعد أن تسببت الرياح التي هبت بالمملكة الأسبوعين الماضيين، في تراجع كبير وقياسي لسعر فاكهة ” الاافوكادو ” في الاسواق الوطنية .

حيث انخفض سعر الكيلوغرام الواحد من 40 درهما إلى نحو 10 الى 7 دراهم، وهو ما وقع لأول مرة في سعر هذه الفاكهة.

وكان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ، قد إستغبروا من التراجع الكبير في سعر هذه الفاكهة، متسائلين عن الأسباب التي ساهمت في هذا التراجع.

وبذلك، يمكن القول أن انخفاض أسعار الأفوكادو في المغرب يرجع إلى أسباب طبيعية، وهي الرياح القوية التي شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن تساقطت الفاكهة من اشجارها، وهو ما زاد من عرضها في الاسواق الوطنية .

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‫10 تعليقات

  7. اش بقالك الساعي لخواتم اسيدي الشعب يربط حياه كريمة و محاسبة المفسدين و الصحة و التعليم الذي ضاع بسياستكم الهادفة لجهل جيل و مسخه

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