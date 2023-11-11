الرياح تنوب على المغاربة في إنخفاض قياسي لفاكهة “الافوكادو”
ع اللطيف بركة - هبة بريس
يقول المثل الشهير ” تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن” هكذا حال الفلاحين الكبار هذا الاسبوع، بعد أن تسببت الرياح التي هبت بالمملكة الأسبوعين الماضيين، في تراجع كبير وقياسي لسعر فاكهة ” الاافوكادو ” في الاسواق الوطنية .
حيث انخفض سعر الكيلوغرام الواحد من 40 درهما إلى نحو 10 الى 7 دراهم، وهو ما وقع لأول مرة في سعر هذه الفاكهة.
وكان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ، قد إستغبروا من التراجع الكبير في سعر هذه الفاكهة، متسائلين عن الأسباب التي ساهمت في هذا التراجع.
وبذلك، يمكن القول أن انخفاض أسعار الأفوكادو في المغرب يرجع إلى أسباب طبيعية، وهي الرياح القوية التي شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن تساقطت الفاكهة من اشجارها، وهو ما زاد من عرضها في الاسواق الوطنية .
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10 تعليقات
شكرآ لله هذا من فضل ربنا عز وجل اما الإنسان ذئب لأخيه الإنسان
وراه الثمن ديالو 26 درهم ماشي 10 او 7دراهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثمنها 20DH اليوم في الأسواق الكبرى
التمن ديالو فبوجدور 32 درهم للكيلو
في السوق الشعبي لايتجاوز ١٣درهما
وفي انتظار سقوط من خططوا لزراعته في المغرب واحد تلو الآخر ان شاءالله
اش بقالك الساعي لخواتم اسيدي الشعب يربط حياه كريمة و محاسبة المفسدين و الصحة و التعليم الذي ضاع بسياستكم الهادفة لجهل جيل و مسخه
ابقات ليهم في الرأس………
الحمد لله على الخير و على كل حال … اللهم لك الحمد و شكر
الحمد لله على الخير و على كل حال … اللهم لك الحمد و شكر