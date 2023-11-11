ترويج المخدرات يجر 4 أشخاص للاعتقال بسلا

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت 11 نونبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدة وفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بترويج المخدرات بأحد أحياء مدينة سلا، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 1000 قرص مهلوس من نوع إكستازي، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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