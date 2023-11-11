ترويج المخدرات يجر 4 أشخاص للاعتقال بسلا

2023-11-11 / 11:53
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت 11 نونبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدة وفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بترويج المخدرات بأحد أحياء مدينة سلا، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 1000 قرص مهلوس من نوع إكستازي، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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‫6 تعليقات

  1. لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليهم بالاعدام لأنهم لم يرحموا شبابنا وشباتنا من هذه الحبوب المهلوسة والمخذرة حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

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  2. انتشرت بكثرة في المغرب هذه الحبوب المهلوسة والمخذرة التي تؤدي إلى الاضطرابات النفسية وتشكل خطر على الأسر المعوزة.

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  3. ألف تحية وتقدير لأبطال الأمن الوطني على مجهودات جبارة من طرفهم اللهم استر ابنائنا من هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.

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  4. لا نعرف من يتحمل المسؤولية في ترويج المخذرات ويبقى السؤال مطروح للنقاش بين المروج والبائع والمشتري والأمن!!!

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  5. كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالسجن المشدد لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

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  6. الفقر والبطالة والازمة الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً هو من يؤدي بالشباب إلى ترويج المخذرات والحبوب الهولسة والكحول وغيرها من الفواحش والمناكر وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم

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