أكادير: حجز 4 أطنان من الملابس المستعملة قادمة من الشمال

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أوقفت كوكبة الدراجين التابعة لسرية الدرك بأكادير، سائق سيارة نفعية كبيرة، وحجز ما يناهز 4 أطنان من الملابس المستعملة، بالطريق السيار مراكش- أكادير على مستوى الجماعة الترابية أمسكرود.

وكانت العناصر الدركية تباشر عملها بسد قضائي على مستوى أمسكرود، قبل أن تشكك في حمولة سيارة نفعية من الحجم الكبير، وبعد سؤال عن نوعية الحمولة لوحظ ارتباك على سائقها، وبعد التفتيش تم العثور على كمية من الملابس المستعملة كانت قادمة من إحدى مدن الشمال في اتجاه وسط المملكة.

وبتعليمات من النيابة العامة، تم توقيف الساىق و ضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم حجز الكمية من الملابس ، من أجل تفعيل المساطر القانونية المعمول به في هذه الحالات .

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