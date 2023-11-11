بأيت ملول والعرائش.. المديرية تفتتح مصلحتين أمنيتين جديدتين

هبة بريس

افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الجمعة 10 نونبر الجاري، مصلحتين أمنيتين جديدتين، ويتعلق الأمر بمصلحة حوادث السير بمدينة أيت ملول وفرقة الشرطة السينوتقنية (الكلاب المدربة للشرطة) بالعرائش، واللتين تم إحداثهما في إطار تنويع العرض الشرطي والرفع من جاهزية المصالح الأمنية على الصعيد المحلي والجهوي.

وتتكون المصلحتين الجديدتين من أطقم أمنية متخصصة، خضعت لدورات تكوينية في مجال معاينة حوادث السير والسلامة المرورية، وكذا التعامل مع الكلاب المدربة للشرطة في تنفيذ عمليات الرصد والتفتيش الاستباقي عن كل المواد المشبوهة بما فيها المخدرات والمواد القابلة للاشتعال والانفجار.

وقد تم تزويد المصلحتين المذكورتين بوسائل لوجيستيكية ومكتبية تسمح لها بالاضطلاع الأمثل بمهامها في خدمة أمن المواطنات والمواطنين، بما في ذلك مركبات متخصصة تحمل الهوية البصرية الجديدة لمصالح الأمن الوطني، علاوة على معدات لمعاينة حوادث السير وضمان إجراءات السلامة المرورية.

ويأتي إحداث هذه الفرق الجهوية الجديدة في سياق تنزيل البرنامج السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني، القاضي بتدعيم فرق الكلاب المدربة للشرطة في المنافذ الحدودية وفي المراكز الحضرية، فضلا عن تعزيز مصالح حوادث السير بما يضمن السرعة والنجاعة في معالجة المساطر القضائية المرتبطة بالحوادث المرورية.

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