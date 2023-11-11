صحة غزة: مستشفى الشفاء خرج عن الخدمة إثر استهدافه
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، السبت، أن مجمع الشفاء الطبي خرج عن الخدمة بسبب “استهداف الجيش الإسرائيلي لكل شيء يتحرك داخل المجمع”.
وفي تصريحات نقلها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عبر تلغرام، قال القدرة “نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء الطبي في هذه الأثناء، وهناك عدد كبير من المُسيرات في كل الاتجاهات”.
وأضاف: “نستطيع القول إن مجمع الشفاء توقف عن العمل وخرج عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال لكل شيء يتحرك داخل المجمع”.
كما أشار إلى “توقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأوكسجين عن العمل”، مضيفا: “فقدنا مريضين والبقية مهددون بالموت في أي لحظة بسبب كثافة النيران داخل المستشفى”.
ولفت القدرة أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الطابق الخامس في مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي في هذه الأثناء ولا نستطيع التنقل من مبنى لآخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف وكثافة النيران.
وأكد القدرة أن النازحين والجرحى والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي يعانون بسبب عدم وجود طعام ولا ماء وبالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي وانتشار الخوف بينهم بسبب إطلاق النار الكثيف من الجيش الإسرائيلي.
وفي تصريح منفصل، قال القدرة إن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، توقفت اليوم السبت بعد نفاد الوقود تماما.
وأضاف “نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسم الحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد”.
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة قالت، السبت، إن الطيران الإسرائيلي قصف مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
وقالت في تدوينة نشرتها على منصة “تلغرام”: “الاحتلال يقصف مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة”.
ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي.
وكان 21 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة في وقت تعرضت مستشفيات في غزة وشمالها إلى هجمات إسرائيلية متواترة على مدار ساعات سواء باستهداف مبان داخل المشافي أو في محيطها.
9 تعليقات
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
لا حول ولاقوة الابالله
ستدفعون الثمن غالي غالي جدا
كل ما أقوله هو الله يأخذ فيهم الحق انتم ياعرب يامسلمين تحركوا فورا ، اللهم ارني فيهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة.
اللهم هذآ منكر في حق الضحايا الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو الدول العربية الإسلامية التي لم تتدخل لوقف إطلاق النار.
حسبنا الله ونعم الوكيل العين تدمع والقلب يتألم واشتد الحزن على إخواننا الفلسطنين لقد أصبح الأمر لا يطاق كيف يعقل الدول العربية الإسلامية لم تتدخل وتخرج إخواننا الفلسطنين من هذه الكارثة المؤلمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم انصر اخواننا الفلسطينين نصرا مبينا وزد في قوتهم يآرب.
يجب قطع جميع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والصهاينة حتى تأخذ الصهاينة درسا قاسيا لا تنساه ابدا.
أظن أن اللوم ليس على الصهاينة وإنما الخلل موجود في الدول العربية الإسلامية التي اهملت مسؤوليتها تجاه فلسطين.