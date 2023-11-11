صحة غزة: مستشفى الشفاء خرج عن الخدمة إثر استهدافه

هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، السبت، أن مجمع الشفاء الطبي خرج عن الخدمة بسبب “استهداف الجيش الإسرائيلي لكل شيء يتحرك داخل المجمع”.

وفي تصريحات نقلها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عبر تلغرام، قال القدرة “نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء الطبي في هذه الأثناء، وهناك عدد كبير من المُسيرات في كل الاتجاهات”.

وأضاف: “نستطيع القول إن مجمع الشفاء توقف عن العمل وخرج عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال لكل شيء يتحرك داخل المجمع”.

كما أشار إلى “توقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأوكسجين عن العمل”، مضيفا: “فقدنا مريضين والبقية مهددون بالموت في أي لحظة بسبب كثافة النيران داخل المستشفى”.

ولفت القدرة أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الطابق الخامس في مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي في هذه الأثناء ولا نستطيع التنقل من مبنى لآخر داخل مجمع الشفاء بسبب كثافة القصف وكثافة النيران.

وأكد القدرة أن النازحين والجرحى والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي يعانون بسبب عدم وجود طعام ولا ماء وبالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي وانتشار الخوف بينهم بسبب إطلاق النار الكثيف من الجيش الإسرائيلي.

وفي تصريح منفصل، قال القدرة إن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، توقفت اليوم السبت بعد نفاد الوقود تماما.

وأضاف “نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسم الحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد”.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة قالت، السبت، إن الطيران الإسرائيلي قصف مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقالت في تدوينة نشرتها على منصة “تلغرام”: “الاحتلال يقصف مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة”.

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي.

وكان 21 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة في وقت تعرضت مستشفيات في غزة وشمالها إلى هجمات إسرائيلية متواترة على مدار ساعات سواء باستهداف مبان داخل المشافي أو في محيطها.

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