استئنافية مكناس توزع 79 سنة سجنا نافذة على قا.تلي صاحب محطة وقود

ع محياوي _ هبة بريس

وزعت هيئة الحكم باستئنافية مكناس، مساء أول أمس الخميس، 79سنة سجنا نافذة على مرتكبي جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها تاجر يدعى (س.أ) والبالغ من السن 69 سنة، تمت وفاته في اليوم الموالي للحادث بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل متأثرا بجروح غائرة على مستوى الرأس يوم 14 نونبر 2020.

وبحسب مصادر “هبة بريس” تعود تفاصيل هذه الواقعة، عندما خرج الراحل كعادته في الصباح لصلاة الفجر بالمسجد التابع لمشروعه محطة التزود بالوقود، وفاجأه أحد جيرانه المسمى (هـ. هـ) والبالغ من العمر 24 سنة، وانهال عليه بالضرب بواسطة عصا بمختلف أنحاء جسمه وأرداه على الأرض في حالة غيبوبة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المحكمة قضت بـ 25 سنة سجنا نافذة في حق المتهم الأول (ه ـ ه) يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، و25 سنة سجنا نافذة في حق المتهمة الثانية (خ ـ ق) توجد رهن الاعتقال الاحتياطي، و25 سنة سجنا نافذة في حق المتهم الثالث (ح ـ أ) يوجد في حالة سراح، وسنتين سجنا نافذة في حق المتهم الرابع (ل ـ ق) يوجد في حالة سراح، والمتهم الخامس والأخير (أ ـ د) بما تخفيف الحكم من 10سنوات سجنا نافذة إلى سنتين سجنا نافذة.

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