“الصحة العالمية”: كل 10 دقائق يقت.ل طفل في غزة

هبة بريس - وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن طفلا يقتل في المتوسط كل عشر دقائق في غزة، مضيفا أنه “لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمنا”.

وأعلن الطاقم الطبي، في وقت سابق، أن الدبابات الإسرائيلية اتخذت مواقع حول مستشفيي الرنتيسي والقدس.

وأكد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن إسرائيل قصفت مباني مستشفى الشفاء خمس مرات، مضيفا: “قتل فلسطيني وأصيب عدد آخر في الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر”.

وقال مسؤولون فلسطينيون، أمس الجمعة، إن 11078 من سكان غزة قتلوا في الضربات الجوية والقصف المدفعي منذ السابع من أكتوبر.

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