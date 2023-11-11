طقس السبت.. استمرار برودة الجو بمعظم مناطق المملكة

2023-11-11 / 09:13
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا خلال الليل والصباح.

وسيلاحظ تكون كتل ضبابية محلية فوق السواحل المحيطية الوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والواجهة المتوسطية، مع تناثر هبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 08 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و 18 درجة بالسواحل وأقصى الجنوب-الشرقي والجنوب، وستكون ما بين 07 و 13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.

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