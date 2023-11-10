ماكرون: القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين والأطفال ولا مشروعية له

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين النساء والأطفال، ولا مشروعية له، داعيا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك.

وأضاف ماكرون في مقابلة مع قناة “بي بي سي” يوم الجمعة، إن القصف الإسرائيلي يودي بحياة المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء لذلك يجب أن توقف إسرائيل إطلاق النار.

وقال: “في الواقع، اليوم، يتم قصف المدنيين. هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء، هؤلاء المسنين، يتعرضون للقصف والقتل. ليس هناك مبرر لذلك ولا شرعية، وندعوها لوقف إطلاق النار”.

وأكد أنه “لا يوجد مبرر” للتفجيرات، وأن وقف إطلاق النار “سيفيد إسرائيل”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن في قطاع غزة.

هذا وقد أسفر القصف الجوي والعملية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال قتلوا، وأصيب 27 ألفا آخرين، منذ 7 أكتوبر، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم “حماس” أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

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