French President Emmanuel Macron attends a media conference in Beirut, Lebanon, Tuesday, Sept. 1, 2020. French President Emmanuel Macron issued a stern warning to Lebanon's political class, urging them to commit to serious reforms within few months or risk punitive action including sanctions, if they fail to deliver. (Gonzalo Fuentes/Pool via AP)

ماكرون: القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين والأطفال ولا مشروعية له

2023-11-10 / 23:17
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين النساء والأطفال، ولا مشروعية له، داعيا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك.
وأضاف ماكرون في مقابلة مع قناة “بي بي سي” يوم الجمعة، إن القصف الإسرائيلي يودي بحياة المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء لذلك يجب أن توقف إسرائيل إطلاق النار.

وقال: “في الواقع، اليوم، يتم قصف المدنيين. هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء، هؤلاء المسنين، يتعرضون للقصف والقتل. ليس هناك مبرر لذلك ولا شرعية، وندعوها لوقف إطلاق النار”.

وأكد أنه “لا يوجد مبرر” للتفجيرات، وأن وقف إطلاق النار “سيفيد إسرائيل”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن في قطاع غزة.

هذا وقد أسفر القصف الجوي والعملية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال قتلوا، وأصيب 27 ألفا آخرين، منذ 7 أكتوبر، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم “حماس” أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

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‫6 تعليقات

  2. ملة الكفر واحدة….. بالأمس أعطى الضوء الأخضر لتدمير كل شيء واليوم يستنكر… مجرد در للرماد في العيون… ليسجل في التاريخ انه ندد واستنكر… لا أعلم لماذا المغاربة يتسابقون على فرنسا

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  3. خبث السياسيين والقوى الغربية.لم يدرك هذا الخبيث الماكرين أن إسرائيل تبيد الأطفال و النساء حتى البارحة.بينما ذهب إلى تل أبيب ليبارك نتنياهو فيما يرتكب من مجازر .

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