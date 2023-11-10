الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير خارج المملكة
أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الجمعة وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود خارج المملكة.
وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم بيانا جاء فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم الأحد المو.افق 28 ربيع الآخر 1445 هجري (12 نوفمبر 2023)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض”.
وأضاف البيان: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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4 تعليقات
تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنانه ،
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته واسكنه فسيح جناتك و انزل السكينة والطمأنينة على أهله وارزقهم الصبر و السلوان. تعازينا الحارة.انا لله وانا اليه راجعون
ا فين مات
احرقه الله مع ابو لهب و ابو جهل آمين يا رب العالمين 🤲