الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير خارج المملكة

2023-11-10 / 22:46
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أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الجمعة وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود خارج المملكة.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم بيانا جاء فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم الأحد المو.افق 28 ربيع الآخر 1445 هجري (12 نوفمبر 2023)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض”.

وأضاف البيان: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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