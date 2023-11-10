وزارة التجهيز والماء .. جهة الشرق تستحوذ على اهم اعتمادات ميزانية 2024

2023-11-10 / 22:35
0

هبة بريس : وجدة

استحوذت جهة الشرق على حصة الأسد من استثمارات وزارة التجهيز والماء، في إطار الميزانية العامة برسم سنة 2024 بإجمالي اعتمادات مقدر في 11.965 مليون درهم.

وتشمل 1.872 مليون درهم كإعتمادات الأداء و 10.093 مليون درهم كإعتمادات الإلتزام، ويأتي توزيع استثمارات الوزارة في إطار الميزانية العامة لسنة 2024 في إطار مقاربة ذي أهمية كبرى للتنمية الجهوية.

وستوزع الاعتمادات المالية الموصدة على عدة قطاعات تدخل في اختصاصات وزارة التجهيز والماء بجهة الشرق على برامج الماء منها مشاريع حفر الأثقاب المائية والسدود ومحطة تحلية المياه بالناظور، والطرق منها استكمال أشطر بناء الطريق السيار تربط جرسيف بالناظور وتثنية الطريق الساحلي بين السعيدية والناظور، والموانئ منها ميناء الناظور غرب المتوسط.

مشاريع كبرى راهنية، لتصبح جهة الشرق تساير الركب التنموي بباقي جهات المملكة عبر تقوية البنية التحتية لتستقبل استثمارات كبرى للحد من البطالة التي وصلت حوالي 20% حسب آخر إحصاء لمديرية التخطيط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السيمو: مؤججو الاحتقان بقطاع التعليم الآن هم من عارضوا فتح الحوار مع الأساتذة طيلة عشر سنوات

السيمو: مؤججو الاحتقان بقطاع التعليم الآن هم من عارضوا…

2023-11-10 / 21:51
Photo of “اضراب الاساتذة” ..رابطة تراسل الحكومة لحذف دروس من الامتحانات الإشهادية

“اضراب الاساتذة” ..رابطة تراسل الحكومة لحذف دروس من الامتحانات…

2023-11-10 / 20:48
Photo of “تعليق زائف حول تقديم رشوة “..ولاية أمن طنجة تكشف حقيقة فيديو يروج

“تعليق زائف حول تقديم رشوة “..ولاية أمن طنجة تكشف…

2023-11-10 / 20:15
Photo of توقيف متورط في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية بالبيضاء

توقيف متورط في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية…

2023-11-10 / 19:42
Photo of بنموسى : مستعدون للحوار ونرفض “المغالطات والتأجيج “

بنموسى : مستعدون للحوار ونرفض “المغالطات والتأجيج “

2023-11-10 / 19:34
Photo of طنجة..7 سنوات سجنا لشاب سطا على مبلغ مالي من والده

طنجة..7 سنوات سجنا لشاب سطا على مبلغ مالي من…

2023-11-10 / 18:43
Photo of بنما..تتويج المغرب بميدالية ذهبية في مسابقات أولمبياد “الروبوتيك”

بنما..تتويج المغرب بميدالية ذهبية في مسابقات أولمبياد “الروبوتيك”

2023-11-10 / 18:23
Photo of زوجة قا.تل حارس سوق بالبيضاء: “راجلي دافع على راسو وكنتمنى القاضي يشوف من حالو”

زوجة قا.تل حارس سوق بالبيضاء: “راجلي دافع على راسو…

2023-11-10 / 16:25
Photo of أكادير: إنتخاب الاستاذ “هشام الحسني” رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة

أكادير: إنتخاب الاستاذ “هشام الحسني” رئيسا للمكتب الجهوي للودادية…

2023-11-10 / 15:32
Photo of مطار العروي: الجمارك تحجز عملة صعبة دون تصريح مسبق

مطار العروي: الجمارك تحجز عملة صعبة دون تصريح مسبق

2023-11-10 / 15:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق