وزارة التجهيز والماء .. جهة الشرق تستحوذ على اهم اعتمادات ميزانية 2024

هبة بريس : وجدة

استحوذت جهة الشرق على حصة الأسد من استثمارات وزارة التجهيز والماء، في إطار الميزانية العامة برسم سنة 2024 بإجمالي اعتمادات مقدر في 11.965 مليون درهم.

وتشمل 1.872 مليون درهم كإعتمادات الأداء و 10.093 مليون درهم كإعتمادات الإلتزام، ويأتي توزيع استثمارات الوزارة في إطار الميزانية العامة لسنة 2024 في إطار مقاربة ذي أهمية كبرى للتنمية الجهوية.

وستوزع الاعتمادات المالية الموصدة على عدة قطاعات تدخل في اختصاصات وزارة التجهيز والماء بجهة الشرق على برامج الماء منها مشاريع حفر الأثقاب المائية والسدود ومحطة تحلية المياه بالناظور، والطرق منها استكمال أشطر بناء الطريق السيار تربط جرسيف بالناظور وتثنية الطريق الساحلي بين السعيدية والناظور، والموانئ منها ميناء الناظور غرب المتوسط.

مشاريع كبرى راهنية، لتصبح جهة الشرق تساير الركب التنموي بباقي جهات المملكة عبر تقوية البنية التحتية لتستقبل استثمارات كبرى للحد من البطالة التي وصلت حوالي 20% حسب آخر إحصاء لمديرية التخطيط.

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