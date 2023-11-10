لاعب الرجاء الرياضي يتصدر قائمة أفضل المراوغين في البطولة الاحترافية

يتصدر محمد بولكسوت، لاعب الرجاء الرياضي قائمة أفضل المراوغين في البطولة الإحترافية خلال الموسم الحالي.

ووفقا لمنصة “سوفا سكور” فإن بولكسوت هو أفضل مراوغ حتى الآن في البطولة الاحترافية بمعدل 4.3 مراوغات ناجحة في كل مباراة.

ويأتي الليبي حمدو الهوني، لاعب الوداد الرياضي في المركز الثاني بمعدل 4 مراوغات ناجحة في كل مباراة، بينما يحتل شعيب فضي، لاعب مولودية وجدة المركز الثالث بمعدل 3.8 مراوغة في كل مباراة.

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