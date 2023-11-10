تدهور الحالة الصحية للفنان المغربي عبد الرحمان البرادي

القسم الفني: هبة بريس

أصيب الفنان المغربي عبد الرحمان البرادي بوعكة صحية عجلت بإدخاله إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، وذلك قبل ثلاثة أيام.

ووصف مصدر لجريدة هبة بريس الحالة الصحية للفنان المغربي المعروف ب”عسيلة” بالحرجة، إذ يرقد حاليا بقسم العناية المركزة بإحدى مصحات البيضاء.

وجدير بالذكر أن عدد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، وكذا العديد من النشطاء طالبوا الجهات المسؤولة و الوزارة الوصية بالتكفل بمصاريف علاجه نظرا لظروفه المادية الصعبة، وعدم قدرته على متابعة علاجه.

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