الجيش الاسرائيلي : أزيد من 100 ألف فلسطيني نزحوا من شمال غزة الى جنوبها

هبة بريس - وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان أكثر من 100 ألف فلسطيني انتقلوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة أن حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 11078 شهيدا في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة “ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في اليوم الخامس والثلاثين إلى 11078 شهيدا، من بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و 678 مسنًا وإصابة 27490 مواطنًا بجراح مختلفة”.

وأضاف القدرة “وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لا زالوا تحت الأنقاض”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0