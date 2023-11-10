توقيف متورط في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية بالبيضاء

هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن ابن مسيك بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء 8 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والابتزاز.

وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم المشتبه فيه بقرصنة حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على صورها الشخصية، علاوة على تعريضها للابتزاز المالي والجنسي مقابل عدم نشر معطياتها الشخصية المذكورة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه والعثور بحوزته على جهاز إلكتروني استعمله في نشاطه الإجرامي، والذي أحيل على الخبرة التقنية للاشتباه في احتوائه على آثار رقمية لعمليات مماثلة لابتزاز فتيات أخريات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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