بنموسى : مستعدون للحوار ونرفض “المغالطات والتأجيج “

2023-11-10 / 19:34
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هبة بريس - الرباط

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوزارة مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار، وتوضيح أي لُبس في النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي خرج بسببه الاساتذة الى الشوارع للاحتجاج .

وأشار بنموسى خلال مناقشات الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، مساء اليوم الجمعة 10 نونبر 2023، الى أن هذه الاضرابات كشفت عن مغالطات وسوء فهم للنظام الاساسي من قبل المضربين الذين اطلعوا على مضامينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسب تعبيره .

وأضاف بنموسى ، أن وزارته ترفض “التأجيج” مضيفا أنه “لم يمس بأي مكسب حققه الأساتذة”، وأن الأزمة التي يعرفها القطاع “هي نتيجة تراكمات”، نافيا أن يكون يوما قد مسّ بكرامة الأستاذ أو قلّل من قيمته، إذ أكد أن “الأستاذ من الفاعلين الأساسيين في الإصلاح”.

وقال إن “نية الوزارة إيجابية عند إصدار النظام الأساسي، لكن قراءته جاءت عكسية، لأنها ربما لم تتواصل بالشكل المطلوب”.

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‫49 تعليقات

  2. اذا كنت لا تفقه في المجال فمن الأفضل أن تنسحب …
    جميع اساتذة المغرب فهموا النظام الاساسي خطأ من طنجة العيون مراكش تطوان بني ملال خريبكة الرباط …..

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  3. لا ادري فعلا من يكتب ويملي على هذا الوزير خرجاته وخطاباته الغريبة كل ما جاء به نظام المأسي مرفوض وحسن النية يجب ان تبينها الوزارة بإلغاء نظام العقوبات الحاط من كرامة الاستاذ نظام مجحف في حق ركيزة التعليم والتربية وهو الاستاذ بدون اي تحفيزات او مكتسبات ب 0 درهم بينما وزارة المالية اتت بنظام محفز وزيادة في الاجور تصل ل 6000 والازمة المالية الاقتصادية تبرز وتضرب زيادة اجر الاستاذ الذي يملك اقل اجر مقارنة مع اقرانه في قطاعات اخرى

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  4. اذن اسم حتى في ذكاء الاستاذ اذن اذا كانوا جميع هؤلاء الأساتذة لم يفهموا نظامك الاساسي فهذه طامة كبرى انا الان اشك في سلامة عقلك ايها الوزير من التجهيز ال الداخلية إلى الخارجية الى التعليم وانا مجرد مهندس تقني لك الله يا وطني ان لم يأخذ رجل التعليم حقه كاملا سيتولى الشعب هذا الامر

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  7. اذا لم يكن الاساتذة قادرين على قراءة “العقاب” الاساسي بخشوع وتدبر فمن يكون قادرا على ذلك بعدهم
    هل نحن فؤ زمان توبيخ المعلم(ة) ام تحفيزه على العطاء

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  9. من السهل نعت الاخر بالجحيم و المطالبة بإسكاته ، لكن من الصعب توجيه النقد الى نفسك و مراجعة أخطائك التي اشعلت الاحتجاجات

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