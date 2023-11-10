بنموسى : مستعدون للحوار ونرفض “المغالطات والتأجيج “

2023-11-10 / 19:34
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هبة بريس - الرباط

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوزارة مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار، وتوضيح أي لُبس في النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي خرج بسببه الاساتذة الى الشوارع للاحتجاج .

وأشار بنموسى خلال مناقشات الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، مساء اليوم الجمعة 10 نونبر 2023، الى أن هذه الاضرابات كشفت عن مغالطات وسوء فهم للنظام الاساسي من قبل المضربين الذين اطلعوا على مضامينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسب تعبيره .

وأضاف بنموسى ، أن وزارته ترفض “التأجيج” مضيفا أنه “لم يمس بأي مكسب حققه الأساتذة”، وأن الأزمة التي يعرفها القطاع “هي نتيجة تراكمات”، نافيا أن يكون يوما قد مسّ بكرامة الأستاذ أو قلّل من قيمته، إذ أكد أن “الأستاذ من الفاعلين الأساسيين في الإصلاح”.

وقال إن “نية الوزارة إيجابية عند إصدار النظام الأساسي، لكن قراءته جاءت عكسية، لأنها ربما لم تتواصل بالشكل المطلوب”.

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‫9 تعليقات

  1. سبحان الله هدا الوزير هل كل اساتدة وكل اطر الوزارة لم يحسنوا قراءة هذا النظام وكل الفاعلين والخبراء في التربية والقانون واساتذة جامعيون واباء اساؤوا القراءة الا الوزير وحده هذا استهتار وضحك على الدقون

    1
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  2. و هل الجريدة الرسمية للمملكة التي نشرت نظام المآسي تعتبر هي كذلك من مواقع التواصل الاجتماعي ؟

    1
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  4. وخير ضحايا النظامين الذين لم تسو وضعيتهم رغم انهم لا يطالبون سوى بتعديل المرسوم الذي اصر بهم ولم يسمح لهم الاستفادة من السلم 11 فقط الفتات واامهزلة والضحك على الذقون

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  5. باقي زايد فيه، مفهمنا والو رئيس الحكومة يتكلم عن “التجويد” وبن موسى يتكلم عن سوء فهم لاستمرار الاضرابات

    1
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  6. هل تلك العقوبات قابلة للتأويل سيدي الوزير ؟ هل 0درهم واضحة أم لا ؟
    هل العطلة 22يوم فيها لبس ؟
    هل عدد ساعات العمل واضحة ؟
    هل التكوين في العطلة نحن آلة لن نرتاح ؟
    وووووو

    1
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  8. نطالب بمحاكمة الفاسدين المفسدين الذين نهبوا المليارات بذريعة اصلاح منظومة التعليم و الذين أدينو من طرف المجلس الاعلى للحسابات.المدرسة العمومية لا يصلها سوى الفتات.

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