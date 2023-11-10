اسبانيا ..مؤسس حزب “فوكس” يتعرض لمحاولة اغتيال بمدريد

هبة بريس - الرباط

أصيب الرئيس السابق لحزب الشعب في كاتالونيا ومؤسس حزب “فوكس” أليخو فيدال كوادراس، 78 عامًا، برصاصة في وجهه حوالي الساعة 1:30 ظهرًا يوم أمس الخميس عندما كان يسير على طول شارع نونيز دي بالبوا، وسط العاصمة مدريد.

وبحسب صحيفة “الباييس ” فقد تم نقل فيدال كوادراس من قبل خدمات الطوارئ، في حالة خطيرة، إلى مستشفى غريغوريو مارانيون، حيث تم إدخاله هناك. وأصيب الضحية بطلق ناري في على مستوى الوجه .

وفر مطلق النار على دراجة نارية سوداء يقودها شخص آخر يرتدي خوذة. وكان السياسي نفسه قد أشار للشرطة إلى أن الهجوم قد يكون مرتبطا بعلاقاته مع المعارضة الإيرانية، كما أكدت مصادر في الشرطة، التي لم ترغب في تقديم مزيد من التفاصيل حول الأمر. وبناء على ذلك، تولى التحقيق فريق مشترك من مسؤولي جرائم القتل والمعلومات.

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