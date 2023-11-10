سرقة منزل نجم المنتخب المغربي سابقا واحتجاز زوجته

تعرض منزل الدولي المغربي السابق أسامة السعيدي لعملية سطو، أمس الخميس، على مستوى منطقة ابكود بضواحي أمستردام الهولندية.

ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية هولندية فإن السارق اقتحم منزل اللاعب وقام باحتجاز زوجته مع تهديدها بالسلاح الأبيض، قبل أن يقوم بسرقة أشياء ثمينة من المنزل.

وحسب نفس المصادر فإن الجاني استولى على العديد من الأشياء الثمينة قبل أن يلوذ بالفرار.

وعلاقة بالموضوع، قال متحدث باسم الشرطة المركزية الهولندية إن منفذ عملية السطو رجل نحيف البنية، طوله حوالي 1.85 متر، مشددا على أن التحقيقات لازالت جارية بحثا عن شهود ومعلومات أخرى عن اللص.

تجدر الإشارة إلى أن أسامة السعيدي دافع عن قميص المنتخب الوطني المغربي لعدة سنوات، وقد لعب لأندية مختلفة أبرزها ليفربول الإنجليزي.

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